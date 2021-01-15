Эффективное гадание бесплатно доступно всем пользователям
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Таро на будущее — на неделю — 1 карта
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Все о гадание на картах таро в одном месте
Довольно трудно разобраться в особенностях методики таро и ином виде гадания самостоятельно. Для этого придётся потратить много времени на изучение основ и анализ материалов. Классические карты таро содержат старшие арканы (22 карты) и младшие арканы (56 карт). Каждая из карт сочетается с остальными и выдаёт уникальные результаты. Онлайн Платформа позволит оперативно разобраться в особенностях гадания.
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Интересные данные можно получить и при анализе года рождения при помощи нумерологии. В категории «Нумерология» представлена исчерпывающая информация относительно жизненных этапов человека, кармического долга, отношений и сферы любви. Редактируют данные компетентные нумерологи и астрологи, которые развиваются в своей сфере продолжительное время. Отдельного внимания заслуживает категория «Хиромантия». Она будет интересна тем, кто желает узнать свою судьбу по линиям, обозначенным на ладони. Глубокое погружение в эту тему позволит узнать больше даных о себе, близком родственнике или второй половине, грамотно построить отношения или найти партнёра.
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